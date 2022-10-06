年底台北市長選戰引發各界關注。一份網路投票最新結果顯示，國民黨候選人蔣萬安以41.7%認同度奪冠，無黨籍的黃珊珊以32.8%居次，民進黨的陳時中則以12.1%墊底。黃珊珊相較2天前民調暴增約10個百分點，不僅來到3字頭，更與蔣差距拉近至個位數；民調反映部分民情，「棄陳保黃」效應是否悄悄發酵，值得觀注。

《Yahoo》自9月27日起針對台北市長選舉進行網路民調，截至今（10月6日）已有超過52800人參與投票。在「台北市長參選人誰的整體表現較出色？」這題，蔣萬安獲得41.7%認同度居冠，黃珊珊32.8%排名第二，陳時中則僅獲12.1%排名最後。

針對「你認為參選人的哪項政見最吸引你？」蔣萬安提出的「長照三箭」以34.9%奪冠，不知道／沒意見以19.1%居次，黃珊珊提出的「未來宅」以18.0%排名第三，其後依序為黃珊珊提出的「台北右岸」7.8%、陳時中提出的「士林北投路網計畫」6.1%、陳時中提出的「公廁三寶」5.0%、蔣萬安提出的「元宇宙防災」4.8%。

此結果引熱議，民眾湧入《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「黃珊珊急起直追喔！藍綠要小心了」、「黃珊珊幾天就暴增10%左右，看來棄保效應起來了」、「陳時中要被棄了，呵呵呵呵呵」、「民進黨集體崩潰」、「綠營可以哭哭了」、「所以說選舉最後一定會有驚人發展，不到最後都不知道」。