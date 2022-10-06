新冠疫情升溫，昨本土單日新增確診衝上5萬4874例，為防堵疫情，指揮中心宣布，10月11日起開放18至49歲的民眾可以接種莫德納BA.1次世代疫苗。對此《中時新聞網》整理出次世代疫苗常見的副作用、哪些人不能打等常見7大問題供民眾參考。

一、什麼是次世代疫苗？

新冠肺炎的原始疫苗是用原始病毒株做成的，次世代疫苗又稱做是雙價疫苗，裡面有原始病毒株和Omicron變異株BA.1的抗原。

二、誰可以打次世代疫苗？

現行開放讓50歲以上以及藥事人員等特定條件的族群施打，而18至49歲的族群，預計在10月11日起開放接種。

次世代疫苗接種對象擴大。（圖／指揮中心提供）

三、疫苗接種的間隔時間？

建議與上一劑的疫苗接種間隔至少3個月（12周）以上再打；已經確診過的人，同樣也需要距離確診時間3個月以後才可以接種。

四、次世代疫苗的副作用？

指揮中心表示，次世代疫苗的副作用和原始疫苗類似，主要症狀為注射部位疼痛及腫脹、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐、發燒。

五、次世代疫苗可防BA.5？

指揮中心表示，次世代疫苗無論是對BA.1或BA.5都有良好保護力。

六、誰不能打次世代疫苗？

指揮中心說，原則上只要打過一劑疫苗，第二、三、四劑要選擇接種次世代疫苗都沒問題，唯一不可以打的只有到現在都沒有接種過任何疫苗的人，因為次世代疫苗不能當作第一劑來接種。

七、次世代疫苗比較厲害？

醫師江坤俊表示，根據次世代疫苗免疫橋接的結果，次世代疫苗的抗體濃度比原始疫苗還要高，抗體效度多了1.68倍，所以第四劑打次世代疫苗會比舊的疫苗強，但這個數據是在研究室裡面計算出來的，在真實世界的效果如何，仍待時間去驗證。