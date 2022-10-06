河北有一名男子，婚後時常遭妻子打罵，父母親聽聞他「外出打工」，卻整整19年都沒有回家，原本以為工作太忙了，後來竟發現殘酷事實，「兒子一直躺在自家後院」。

綜合陸媒報導，這對父母生了2個兒子，大兒子長大後成家立業，生活穩定。小兒子性格內向，工作能力也一般，始終找不到對象。兩老費盡心思，終於幫小兒子找到老婆，沒想到是悲劇的開始。

娶進門的媳婦態度囂張、跋扈，婚後不斷打罵先生，更對婆家家境貧窮感到不滿，兩老決定搬出去，眼不見為淨。1996年，媳婦透露小兒子已遠赴外地打工，不料這一去就是19年，從來沒有回家過。

老夫妻雖感到懷疑，仍選擇相信媳婦說法。2015年，老夫妻打算修繕房屋，竟在後院挖出一具白骨，嚇得報警處理。經鑑定，後院的屍骨就是小兒子，媳婦涉有重嫌。

媳婦迫於壓力認罪，她坦承，當年因一次劇烈爭吵，她一氣之下用繩子把丈夫活活勒死，埋屍在後院，再謊稱出去打工，一瞞就瞞了19年。