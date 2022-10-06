曾參加環球中國小姐選美，獲得第二名踏進演藝圈的溫翠蘋，闖蕩演藝圈多年，至今依然保養有方，凍齡美貌令粉絲驚艷不已。近日她出席班鐵翔演唱會，自曝感情狀況目前是「戀愛中」，而且女兒也知道。

溫翠蘋被問到感情狀態，先是有些害羞，但也透露其實已經是公開交往狀態，並沒有特別隱瞞，其實兩人已經交往快2年，過去都是被媒體捕捉到出遊畫面，這次算是首度正式一起露面，溫翠蘋被問到身邊的男子是否為男友，她大方認愛說「是」，也分享男友名字叫做Michael。

溫翠蘋和女兒溫心舞。(圖/中時資料照片)

至於接下來的演藝規畫，溫翠蘋透露已經半退休了，偶爾會上節目通告，不過戲劇或其他的規劃暫且隨緣，另外也透露自己21歲身高173公分的女兒，未來也很有可能踏進演藝圈，目前在紐約攻讀表演相關的科系，而且對於演戲、唱歌都很有興趣。

說到女兒，溫翠蘋也進一步透露：「很多人都說我女兒唱歌很好聽，那有時候我們在家裡，也會一起唱歌，會互相聽彼此的音準」，不過她則是希望女兒先把大學念完，將學業完成，並不急著讓女兒出道，不過也有可能暑假回來台灣，有機會就推出新的作品。