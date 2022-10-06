根據最新公布的核能產業報告，全球核電佔發電量的比例創下新低，風力與太陽能首度超越核電，報告並以俄烏戰爭為鑑，警告核電廠在戰時的風險。

德國能源專家施奈德（Mycle Schneider）今天在柏林發布2022年「世界核能產業現況報告」（World Nuclear Industry Status Report），指出到今年年中為止，全球正在運轉的核電機組降到33國的411座，佔總發電量比例為9.8%，創下40年來新低；反之風力和太陽能發電合計逾10%，首度超越核電。

能源價格飆升，鼓勵日本等國重啟核電，核能似乎有復興趨勢，但施奈德反駁核電是國際趨勢的說法。

他說，「核能業的真實情況，與將核電視為未來科技的媒體和決策者認知落差如此之大，令人驚訝」。

施奈德還說，不論從商轉機組的數量或發電佔比來看，核電的高峰期已經過了數十年，正在興建的機組近9成由擁有核武的國家打造，地點主要在亞洲和東歐。

他預測，在亞洲核電仍會繼續成長，但在歐洲和美國，核電會逐漸被太陽能和風力取代。

定居在巴黎的施奈德是歐洲知名的獨立能源專家，曾在2012年訪問台灣。從1992年起，他每年召集各國頂尖的核電專家，發表世界核能產業現況報告。

報告還分析各國核工業的現況，指出中國是利用核電的主要國家，過去20年全球啟動的98座核能機組有50座位於中國，中國正在興建的機組有21座。

從發電量來看，中國已連續第2年超越法國，排名第2，僅次於美國。

此外，俄羅斯在鈾燃料和核電科技的輸出居全球領先地位，俄羅斯國營核子企業（Rosatom）正在埃及、土耳其等7個國家興建17座機組。

烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠近來遭砲火攻擊，並遭俄軍佔領，引發核災疑慮。

報告指出，這是首次有正在商轉的核電機組被捲入戰火，而且遭敵軍佔領，如果爐心及存放用過燃料棒的水池無法保持冷卻，將導致核災。

施奈德警告，世界上沒有一座核電廠是為戰時的運轉設計，戰爭爆發時核電廠將非常脆弱。（編輯：韋樞）1111006