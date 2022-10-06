不少父母做生意會把孩子帶在身邊，近日有網友目擊，一對父母在路邊經營熟食攤車，攤車下方的櫃子躺了一名正在喝奶、約3歲大的男童，他將其拍下後上傳到臉書，寫下「有父母的地方，就是家」，照片吸引1.3萬網友關注。

臉書粉專《CoNsの少男時代經典愛情語錄》近日上傳2張照片，只見照片中一對父母在路邊經營熟食攤車，一名年約3歲的男童躺在攤車下方的櫃子喝牛奶，仔細看櫃子內貼滿了星星樣式的壁紙，男童的身體下方鋪了被子，旁邊還有玩具，狹小的櫃子宛如男童的秘密基地，令粉專的版主忍不住寫下，「有父母的地方，就是家」。

圖片吸引1.3萬網友直呼感動，「一家人在一起很溫馨」、「父母帶在身邊，這也是另一種幸福」、「平凡的日子，爸媽能夠跟孩子在一起總是總是幸福」、「一家人在一起才是最重要的」、「很溫馨的畫面」、「有媽的孩子像個寶」、「小孩跟著父母工作，也可以感受一下父母的辛勞，很棒啊！」

留言中也有不少人分享自己的經歷，「以前我媽媽做生意的時，我都在蘋果箱子裡補眠」、「這不是我的小時候嗎？」、「看到這照片，就想起以前家裡做生意，我也睡在攤位下面」、「以前我們3兄弟也是這樣跟著父母走，睡攤位下」、「我小時候也是在菜攤長大，特別有感」。