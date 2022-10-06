56歲「美魔女」胡文英上綜藝節目分享與小鮮肉曖昧過程爆紅，加上常在社群網站分享辣照，遭酸民嗆聲「怎麼不去賣」，對此她則是正面回擊：「我已經練就無感了，OK」，心情似乎早就不受外界流言蜚語影響。

胡文英近來分享與小鮮肉曖昧過程，加上在社群網站分享大尺度辣照，收到不少網友批評，甚至嗆她「愛露乾脆去賣」，對此，她強調自己把持的住原則，再多金錢也無法抵觸，全身綁膠帶赤裸裸呈現，想表達的是藝術創作，而非低俗不堪，接著反擊：「女人何苦為難女人，到底罵夠了沒，再罵我也不會退縮」。

胡文英霸氣反擊酸民。(美魔女胡文英臉書)

胡文英霸氣反擊酸民。(胡文英臉書)

胡文英也轉發相關新聞連結，接著喊話酸民：「你們的謾罵無法阻止我對藝術的追求，做自己活得逍遙自在，我的人生由我作主，而非你們的流言蜚語而能阻止，檸檬吃多了嗎？非得來灌爆我私訊，我已經練就無感了，OK」，對此，許多網友紛紛留言力挺：「有些境界的確不是些粗俗的凡人能理解的、「什麼時代穿衣服又沒有露點就好，人家要什麼樣也是別人的自由」。

胡文英日前透露接到經紀人來電，表示有導演想指定她作女主角，並強調她很適合該角，沒想到詢問下才知道要飾演「八大行業」的角色，讓她震驚反問經紀人：「莫非我長得像八大嗎？」經過經紀人解釋導演是看重她的勇敢與大膽，才會鼓勵挑戰嘗試，才讓她稍微釋懷，也對接演此角色頗為期待。