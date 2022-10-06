前疫情中心指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中日前替自己打分數，「整體防疫成績85分、疫苗採購90分」，引發熱議。對此，資深媒體人董智森直言，可以看到陳時中談到疫苗心中就著急，因為過去隱瞞很多東西，而慈濟就是對陳時中來說最沉重的一擊。

陳時中日前自評擔任防疫指揮官期間的表現，認為防疫85分、買疫苗90分，遭台北市長柯文哲嗆聲「去死吧！」陳時中則反嗆柯文哲沒有口德，柯也不甘示弱，再度反擊陳「沒有醫德」。

董智森5日在政論節目《少康戰情室》指出，可以看到陳時中談疫苗心中就著急，因為過去很多東西都隱瞞了，而慈濟基金會日前透露去年採購疫苗受到阻力，對陳時中來說，是這陣子最沉重的一擊，因為慈濟公信力太夠了，「我們過去講一年，說你們就是阻擋疫苗，他就給你貼標籤」。董智森說由慈濟、證嚴法師出來講的話，老百姓就都相信了，且影響力很大，因此側翼才會急了，總統蔡英文也才趕快去花蓮滅火，知道這是社會裡最中間的力量。

此外，董智森認為，陳時中現在心裡很忐忑，怕會被棄保，所以又要操作，看能不能將黃珊珊打成第三，他直呼「棄黃保陳又要在台北市重演了」值得關注。