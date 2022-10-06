有始有終！本賽季擔任天使開幕戰先發投手大谷翔平，今日球隊例行賽封關戰面對運動家，還是由這位「二刀流」好手畫下句點，大谷翔平力繳5局僅有1分責失的優質表現，只不過天使打擊群無法有效發揮，讓大谷以敗投身分結束本賽季，但他仍完成了前無古人紀錄，達成了年度規定投球局數及規定打席，締造大聯盟歷史新頁。

賽前只差1局就能完成年度規定投球局數，大谷翔平首局花了14顆球讓運動家打者三上三下，單季規定投球局數及打席雙雙達標，大谷翔平成為史上第1人。

Shohei Ohtani: Officially a Qualified Starter (162nd inning).



1st player ever to officially qualify as both a hitter & pitcher. pic.twitter.com/oQ9zYRCjeG — Rob Friedman (@PitchingNinja) October 5, 2022

大谷翔平上一場面對運動家的比賽，一度繳出7.2局無安打的內容，今天大谷依舊維持好手感，開局連續解決13名打者，保持著4.1局完全比賽的狀態，不過大谷翔平在5局上對沃特(Stephen Vogt)投出保送，再被平德(Chad Pinder)擊出二壘安打，卡珀(Conner Capel)敲出帶有打點安打，讓運動家先馳得點。

只用69球的大谷翔平帶著5局6K失1分的成績退場，牛棚在7局上再掉2分，8局下天使力挽狂瀾，靠著卓奧特(Mike Trout)的全壘打追回2分，依然無法撼動比賽結果，最終讓大谷翔平以敗投之姿結束本賽季。

本賽季大谷翔平在投手丘上，先發登板28場比賽投了166局，繳出15勝9敗，防禦率2.33排在美聯第4，另外有219次三振及44次保送。大谷擔任打者則是有著2成73打擊率，34支全壘打及95分打點，0.875的OPS(整體攻擊指數)是美聯第5位。