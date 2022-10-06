不甩美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）昨（5）日重返朝鮮半島東海公海海域，北韓今（6）日上午再對東部海域發射2枚短程彈道飛彈（SRBM），分析稱，北韓今日的射彈行為就是衝著雷根號而來。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部今日表示，北韓於當地時間今日上午6時至6時23分間，從平壤三石一帶朝半島東部海域發射2枚短程彈道飛彈，報導指出，北韓過去若從平壤發射飛彈，主要經由順安機場發射，今天是首次從三石地區發射飛彈。

南韓軍方目前正在分析射程、高度、飛行速度等，這是北韓12天內第6度發射彈道飛彈。

韓聯社指出，北韓今日發射飛彈主要是衝著美國航空母艦雷根號戰鬥群重返朝鮮半島、韓美日實施聯合軍演、聯合國安理會討論北韓問題而來，當中尤其在抗議、反制雷根號重返朝鮮半島。

北韓4日朝日本東北發射飛越日本上空的中遠程彈道飛彈（IRBM）後，南韓軍隊及美軍連續2天進行射彈演習反制，雷根號航母戰鬥群更罕見在結束9月底的韓美日聯合軍演後，5日即緊急掉頭重返東海公海海域，並且預定參加今日舉行的韓美日聯合軍演。