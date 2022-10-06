PTT網友發文。（圖／截自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

民眾黨新竹市長候選人高虹安近來被綠營狂打，遭質疑美國辛辛那提大學博士論文抄襲、資策會爭議、戰學歷，近日側翼粉專又再散播其「特權上北一女」消息，指高母為私立方濟中學教師，高靠母親關係插班進北一女。高辦代表高虹安意見怒轟綠營「自己寫起政治科幻小說」，強調她是方濟中學市長獎畢業、靠努力考上北一女，父母也皆為普通民眾。此消息引熱議，大批網友崩潰痛批綠營「再度翻車」、「有完沒完」。

PTT論壇網友昨（5）日爆料，近日看到綠營側翼最新謠言，指高虹安考上北一女是從方濟中學插班考上的，所以是「過水洗北一女學歷」；謠言更控高的父母和國民黨高官疑有重要人脈關係，高父為宏碁工程師、高母為方濟中學教師，高是靠特權「一次過水」才插班進入北一女。

高虹安競選辦公室昨日回應，痛批網軍側翼為了攻擊高無所不用其極，用邏輯找不出缺點，就開始無中生有，自己寫起政治科幻小說，先是博士論文攻擊失敗，換打碩士補習翻車，現在更造謠高用北一女洗學歷。

高虹安辦公室代表高虹安本人指出，綠營側翼以為方濟中學只有高中部，但其實方濟中學也有國中部，且高所有同學與師長都可以證明安讀的是方濟中學「國中部」；高是方濟中學市長獎畢業，透過自己的努力入學考試考上北一女，而高的父母也皆為普通民眾，根本與任何政黨無關。

此消息掀起熱烈討論，網友湧入PTT論壇與臉書相關連結留言：「綠營有完沒完啊？」「這些側翼真的讓人很崩潰耶！」「整天打這個煩死了，換一招好嗎？」「民進黨就這麼怕高虹安當選嗎」、「再度翻車」、「博士打完打補習，補習打完打高中」、「好啦，高虹安連幼稚園都是靠特權洗的，這樣可以了吧？」「會信這些消息的，難怪台灣詐騙這麼多」。