昨(5)日下午2時許，台北市文山區一名建設公司林姓老闆遭22歲邱姓槍手埋伏近距離開3槍，1槍擊中林男大腿，邱男之後雖補上2槍，但受傷的林男不斷閃避並未擊中，槍手當場也趁隙逃逸，但警方查出，邱男一星期前就從台東北上，併入住新店旅館埋伏觀察，事後不願透漏槍枝來源及幕後主使者，手法與新店咖啡商涉犯案見如出一轍，目前正在清查邱嫌近日行蹤並追緝幕後主使者。

警方調查，邱嫌有詐欺前科，但先前犯案紀錄相當乾淨，沒有幫派背景，但早在案發前一星期就從台東北上，入住新店某旅館，出入都以以計程車代步，投案時身上還有數萬元現金。

雖然邱嫌聲稱是幫朋友出氣才開槍，但對槍枝來源及友人身分均避重就輕不肯透露，警方認為案件警告意味濃重，幕後主嫌層層「轉包」給槍手作案，與如新店咖啡商槍擊命案手法模式完全一模一樣，目前正還原邱嫌行蹤及來往對象。

根據曝光影片中可見，穿著白色上衣的建設公司林姓老闆，走在路旁未注意到有人埋伏，槍手一見林男出現後，先是跟隨再抓準時機朝林男大腿開1槍，林男中彈後一拐一拐的往停在路旁的轎車躲藏，此時，槍手隨即又補了2槍，而跟在後方的林男妻子見狀，趕緊拿起手上的背包對著槍手狂揮舞，槍手趁隙逃走，但林男因大腿中彈整個人蹲在一旁，其妻子力退槍手後，也趕緊向前關心，最後林男與妻子在路旁不斷招手欲攔計程車離開。

文山二分局5日下午1時59分接獲王姓婦人報案，指她的丈夫在街頭遭人開槍攻擊，警消到場後將受傷的林姓建商送醫，經包紮治療後暫無大礙。

警方獲報調查後，槍手是1名22歲的邱姓男子，案發後邱男帶著1把手槍與5發子彈前往投案，經初步調查被後涉及上千萬元的土方利益糾紛，全案擴大偵辦中。

邱男受偵訊時，供詞避重就輕，表示是替朋友出氣才對著林男開槍，但警方循線追查，不排除幕後涉及千萬元的土方利益糾紛，現已成立專案小組，追查邱男背後是否另有教唆者。