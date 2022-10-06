在全球迎接旅遊復甦、各地樂園滿滿人潮之際，智崴(5263)積極爭取訂單，宣布與北京某公司簽訂六套體感模擬遊樂設備合約，此為智崴所開發的新型產品訂單。

智崴指出，此項設備為智崴於疫情期間開發全新大型體感遊樂設備，未來該設備將加入原有產品陣容，以多元的產品線提升智崴於市場的滲透率。

智崴表示，智崴近日積極參加海外主題樂園設備大展，獲得來自歐美、中東和亞洲客戶對於遊樂設備需求的眾多詢問，且許多主題樂園客戶今年入園人數皆創下歷年來的新高，對於市場復甦相當有信心，紛紛開始洽詢新設備內容。

此外，智崴位於荷蘭阿姆斯特丹的投資營運點THIS IS HOLLAND的門票收益，也已在今年的第二季回到2019年同期的水準，且例如迪士尼主題樂園的營收今年第一季的數據已經超越2019年同期業績，顯示雖然疫情嚴重影響主題樂園產業，但是人們對於旅遊和娛樂的渴望始終存在，整體樂園和觀光產業復甦可期。