整起火勢經勤務人員奮力搶救，約半小時左右即獲得控制，熄滅後消防人員背負空氣呼吸器，並延伸水線登船進行殘火處理及射水降溫。（澎湖縣消防局提供）

澎湖縣政府消防局於6日凌晨受理民眾報案指稱，在馬公市第三漁港海巡署海八碼頭附近有一艘CT2漁船昇順隆號起火燃燒，由於這2天澎湖海域刮起東北季風，風勢助長火勢一發不可收拾，經7車15人拉出2條火線救援，共有一船全毀、2船船體遭波及。

據消防局表示，該局在凌晨3時26分獲報後，立即派遣第一大隊、馬公分隊及澎南分隊等單位，消防車與救護車輛共7車15人前往搶救，並通知第十三巡防區派遣海巡艇支援，現場由大隊長陳正宜負責指揮。

勤務人員趕往現場途中，已見明顯火光及濃煙沖天，抵達現場後立即部署2條水線出水搶救，因起火的昇順隆3號（船型CT2）附近停靠其他漁船，且澎湖海域5日晚間即吹起強烈的東北季風，為避免其他漁船遭受火勢波即延燒，隨即增加水線進行周界防護。

整起火勢經勤務人員奮力搶救，約半小時左右即獲得控制，火勢熄滅消防人員背負空氣呼吸器，並延伸水線登船進行殘火處理及射水降溫；消防局初步調查發現，起火船隻船艙及甲板幾近全毀，因火勢過於猛烈及風勢影響，現場另有2艘漁船遭受波及，部分船體有煙燻燻黑現象，整起火勢於5時13分殘火處理完畢，有關財物損失及起火原因，由消防局火災調查科進行後續調查。

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