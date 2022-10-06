一名女大生和未滿16歲的小男友交往，兩人進而在女方大學宿舍，於7周內共發生28次性行為，直到女大生懷孕後才東窗事發 ，女大生辯稱遭對方性侵，但法官認為，女大生在LINE均以「老公」稱呼對方，因此不採信她的說詞，依對於14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，判處女大生應執行有期徒刑10月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

據判決書指出，女大生與小男友於109年7月初交往成為男女朋友，女大生明知小男友未滿16歲，兩人還是在7週內於學校宿舍，以每週4次之頻率，共發生28次性行為，後來因女大生發覺懷孕後告知小男友及其媽媽，小男友媽媽才報警處理。

女大生曾辯稱是遭到小男友強暴、脅迫，但法官認為兩人發生性行為之地點，是在女方的大學宿舍內，且性交次數眾多、頻率非低，倘若遭對方強制性交，應可向宿舍管理員或宿舍內其他同學求助，又豈會捨此不為，反而容任男方繼續居住於其宿舍並因此遭其強制性交長達一個多月。

再者，法官認為若女大生於該期間曾多次遭小男友強制性交，其又怎會主動攜男方返回其家中，卻又未向家人求助。法官參諸兩人的LINE通訊軟體對話紀錄，均未見女大生曾怨懟遭小男友強制性交之事，反而整個交往期間乃至案發後之109年10月間，女大生均以「老公」稱呼對方。

法官審酌時認為兩人當下雖為男女朋友，但女大生明知小男友當時仍未滿16歲，卻不知自我約束，與其發生多次性行為，影響男方身心健全發展，實不可取；惟念其犯後終能坦承犯行，再考量女大生懷孕並墮胎，兩人也已分手，現已未再有所聯繫，卻男方亦當庭表示願意原諒她；法官依對於14歲以上未滿16歲之男子為性交罪，判處女大生應執行有期徒刑10月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束。