半導體檢測廠閎康(3587)9月合併營收為3.8億元，創單月歷史新高，閎康持續擴增實驗室能量，近期在上海四廠擴增可靠度分析業務以及深圳實驗室開幕，預計2023年在中國大陸及日本亦有新設實驗室之計畫，隨著各地新建之晶圓廠陸續進入試量產或量產，可望為閎康業績增添動能。

擺脫上海封控不利因素影響，全產能運作，閎康9月合併營收為3.8億元，月增8.21%，年增24.26%，續創單月歷史新高，累計第3季合併營收為10.52億元，亦創單季歷史新高，累計1到9月合併營收28.35億元，較去年同期成長15.88%。

閎康之業務主要來自提供分析檢測服務，業績趨動力來自新製程、新應用、新材料，較不受半導體景氣周期影響，尤其為因應供應鏈斷鏈、地緣政治風險，強化了全球各國在地自建半導體供應鏈的意識，隨著國與國對立情勢升高，各國半導體產業自主化意識抬頭，各國政府皆大力補貼半導體產業，也強力扶植產業在地化；以先進製程來說，為降低地緣政治風險，日本即與美國合作開發2奈米技術，並預計最快於2025年在日本境內成立一座2奈米晶片製造中心。

在自建半導體廠的趨勢之下，為推升新建產線的良率，相關製程、設備與材料的調校，將進而推升材料分析(MA)、故障分析(FA)的業務需求，閎康科技近年來也快速於台灣、大陸和日本地區設立符合在地企業所需的各類實驗室，累計目前已有14個服務地址，以協助各地區半導體業的擴充與技術研發，滿足上中下游廠商完整的檢測需求。

閎康表示，公司為亞太區檢測分析龍頭廠，有鑒於客戶需求強勁，閎康持續擴增實驗室能量，近期在上海四廠擴增可靠度分析業務以及深圳實驗室開幕，預計2023年在中國大陸及日本亦有新設實驗室之計畫，隨著各地新建之晶圓廠陸續進入試量產或量產，閎康業績仍有向上成長空間。