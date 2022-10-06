藝人許明杰3日酒後在西門町和兜售芭樂的阿嬤起爭執，甚至鬧到阿嬤當街下跪，引來警方介入處理，事後許明杰道歉，並表示會戒酒及暫時退出演藝圈，但隨著消息被傳開後，阿嬤遭起底有不少騙消費的黑歷史，而藝人嘻小瓜也出面分享自身經驗，透露對方一步步用話術，引導客人當冤大頭的整段過程。

嘻小瓜在IG限時回憶，某次看完電影已經12點多，正準備搭乘計程車回家，正好碰見阿嬤正在賣水果，「她說幫阿嬤買一下水果，這是最後兩包，阿嬤就可以下班」，嘻小瓜當下便慷慨買了2包，後來同行朋友說想吃宵夜，再度進入西門町餐廳，飽餐完畢後又返回原點。

嘻小瓜公開芭樂阿嬤的離譜行徑。(圖/嘻小瓜 IG)

哪料，嘻小瓜回來後仍看見芭樂阿嬤、再次兜售芭樂，讓他忍不住質問：「我們剛剛跟妳買，妳說要回家，現在怎麼還在這？」，對方回說又去切來賣，「所以這是一個話術，半夜會得的同情心，銷售也會提高」，嘻小瓜也補充，阿嬤芭樂切片的寬度，跟「小黃瓜沙拉切片」薄度差不多，「不是三角形是扁的那種」。

PTT鄉民也分享被話術引導上當的經過。(圖/PTT)

其實，5日也有PTT鄉民痛訴類似的消費經驗，他表示西門有3位阿嬤，其中芭樂阿嬤遠看感覺非常可憐，但走近後才知道「芭樂薄到透光，然後宇宙無敵熟到軟掉」，至於價錢看她心情，可能是50元或100元，但價格是50元時，若掏出100元鈔票，對方會強逼買2包芭樂，不買還會被情勒「沒愛心沒良心」。