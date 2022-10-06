1. 巴基斯坦，5盧比紙幣，瓜達爾港，由中國承建。。（環球網）

2. 斯里蘭卡，100盧比紙幣，普特拉姆煤電站 由中國資助並承建。（環球網）

3. 泰國，20泰銖紙幣，拉瑪八世大橋，由中國承建。（環球網）

4. 寮國20000基普紙幣，南累克水電站，由中國承建。（環球網）

5. 阿爾及利亞，1000第納爾紙幣，阿爾及爾大清真寺，由中國承建。（環球網）

6. 阿爾及利亞，500第納爾紙幣，阿爾及利亞通信衛星一號 由中國研製並成功發射。（環球網）

7. 馬拉威，200克瓦查紙幣，馬拉威議會大廈 由中國承建。（環球網）

8. 馬拉威，2000克瓦查紙幣，馬拉威科技大學 由中國承建。（環球網）

9. 蘇丹，100磅紙幣，麥洛維大壩、上阿特巴拉水利樞紐、羅塞雷斯大壩加高工程，由中國承建。（環球網）

10. 剛果民主共和國，500法郎紙幣，金蘇卡大橋，由中國承建。（環球網）

11. 卡達，10里亞爾紙幣，盧賽爾體育場，由中國承建。（環球網）

12. 科威特，5第納爾紙幣，科威特中央銀行總部大樓，由中國承建。（環球網）

13.塔吉克，200索莫尼紙幣，塔吉克斯坦國家圖書館，由中國承建。（環球網）

大陸環球網6日報導，大陸外交部部長助理兼新聞司司長、外交部發言人華春瑩10月5日晚10時許，在社交媒體推特上連發13組各國鈔票風景對比圖，並寫道：「共同建設一個更美好的世界——中國兌現了這一承諾，並通過其在全世界的朋友和夥伴們所發行的紙幣記錄了下來。」

仔細對比後會發現，各組圖都有一個與中國人連結的共同點：這些被印在包括巴基斯坦、卡達等外國紙幣上的地標性建築，均為「中國建造」！其中，阿爾及利亞500第納爾紙幣上還出現了由中國研製和發射的衛星圖案。

1. 巴基斯坦，5盧比紙幣，瓜達爾港，由中國承建。

2. 斯里蘭卡，100盧比紙幣，普特拉姆煤電站 由中國資助並承建。

3. 泰國，20泰銖紙幣，拉瑪八世大橋，由中國承建。

4. 寮國20000基普紙幣，南累克水電站，由中國承建。

5. 阿爾及利亞，1000第納爾紙幣，阿爾及爾大清真寺，由中國承建。

6. 阿爾及利亞，500第納爾紙幣，阿爾及利亞通信衛星一號 由中國研製並成功發射。

7. 馬拉威，200克瓦查紙幣，馬拉威議會大廈 由中國承建。

8. 馬拉威，2000克瓦查紙幣，馬拉威科技大學 由中國承建。

9. 蘇丹，100磅紙幣，麥洛維大壩、上阿特巴拉水利樞紐、羅塞雷斯大壩加高工程，由中國承建。

10. 剛果民主共和國，500法郎紙幣，金蘇卡大橋，由中國承建。

11. 卡達，10里亞爾紙幣，盧賽爾體育場，由中國承建。

12. 科威特，5第納爾紙幣，科威特中央銀行總部大樓，由中國承建。

13.塔吉克，200索莫尼紙幣，塔吉克斯坦國家圖書館，由中國承建。

報導稱，在華春瑩連發13張圖後，有網友留言說，「我向這些傑作致以尊敬」，也有網友為中國製造、中國排面點讚。

還有人以自問自答諷刺「某國」：「美國政府在阿富汗或伊拉克建造了多少所大學？答案是零。」