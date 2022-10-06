1. 巴基斯坦，5盧比紙幣，瓜達爾港，由中國承建。。（環球網）
1. 巴基斯坦，5盧比紙幣，瓜達爾港，由中國承建。。（環球網）
2. 斯里蘭卡，100盧比紙幣，普特拉姆煤電站 由中國資助並承建。（環球網）
2. 斯里蘭卡，100盧比紙幣，普特拉姆煤電站 由中國資助並承建。（環球網）
3. 泰國，20泰銖紙幣，拉瑪八世大橋，由中國承建。（環球網）
3. 泰國，20泰銖紙幣，拉瑪八世大橋，由中國承建。（環球網）
4. 寮國20000基普紙幣，南累克水電站，由中國承建。（環球網）
4. 寮國20000基普紙幣，南累克水電站，由中國承建。（環球網）
5. 阿爾及利亞，1000第納爾紙幣，阿爾及爾大清真寺，由中國承建。（環球網）
5. 阿爾及利亞，1000第納爾紙幣，阿爾及爾大清真寺，由中國承建。（環球網）
6. 阿爾及利亞，500第納爾紙幣，阿爾及利亞通信衛星一號 由中國研製並成功發射。（環球網）
6. 阿爾及利亞，500第納爾紙幣，阿爾及利亞通信衛星一號 由中國研製並成功發射。（環球網）
7. 馬拉威，200克瓦查紙幣，馬拉威議會大廈 由中國承建。（環球網）
7. 馬拉威，200克瓦查紙幣，馬拉威議會大廈 由中國承建。（環球網）
8. 馬拉威，2000克瓦查紙幣，馬拉威科技大學 由中國承建。（環球網）
8. 馬拉威，2000克瓦查紙幣，馬拉威科技大學 由中國承建。（環球網）
9. 蘇丹，100磅紙幣，麥洛維大壩、上阿特巴拉水利樞紐、羅塞雷斯大壩加高工程，由中國承建。（環球網）
9. 蘇丹，100磅紙幣，麥洛維大壩、上阿特巴拉水利樞紐、羅塞雷斯大壩加高工程，由中國承建。（環球網）
10. 剛果民主共和國，500法郎紙幣，金蘇卡大橋，由中國承建。（環球網）
10. 剛果民主共和國，500法郎紙幣，金蘇卡大橋，由中國承建。（環球網）
11. 卡達，10里亞爾紙幣，盧賽爾體育場，由中國承建。（環球網）
11. 卡達，10里亞爾紙幣，盧賽爾體育場，由中國承建。（環球網）
12. 科威特，5第納爾紙幣，科威特中央銀行總部大樓，由中國承建。（環球網）
12. 科威特，5第納爾紙幣，科威特中央銀行總部大樓，由中國承建。（環球網）
13.塔吉克，200索莫尼紙幣，塔吉克斯坦國家圖書館，由中國承建。（環球網）
13.塔吉克，200索莫尼紙幣，塔吉克斯坦國家圖書館，由中國承建。（環球網）

大陸環球網6日報導，大陸外交部部長助理兼新聞司司長、外交部發言人華春瑩10月5日晚10時許，在社交媒體推特上連發13組各國鈔票風景對比圖，並寫道：「共同建設一個更美好的世界——中國兌現了這一承諾，並通過其在全世界的朋友和夥伴們所發行的紙幣記錄了下來。」

仔細對比後會發現，各組圖都有一個與中國人連結的共同點：這些被印在包括巴基斯坦、卡達等外國紙幣上的地標性建築，均為「中國建造」！其中，阿爾及利亞500第納爾紙幣上還出現了由中國研製和發射的衛星圖案。

1. 巴基斯坦，5盧比紙幣，瓜達爾港，由中國承建。

2. 斯里蘭卡，100盧比紙幣，普特拉姆煤電站 由中國資助並承建。

3. 泰國，20泰銖紙幣，拉瑪八世大橋，由中國承建。

4. 寮國20000基普紙幣，南累克水電站，由中國承建。

5. 阿爾及利亞，1000第納爾紙幣，阿爾及爾大清真寺，由中國承建。

6. 阿爾及利亞，500第納爾紙幣，阿爾及利亞通信衛星一號 由中國研製並成功發射。

7. 馬拉威，200克瓦查紙幣，馬拉威議會大廈 由中國承建。

8. 馬拉威，2000克瓦查紙幣，馬拉威科技大學 由中國承建。

9. 蘇丹，100磅紙幣，麥洛維大壩、上阿特巴拉水利樞紐、羅塞雷斯大壩加高工程，由中國承建。

10. 剛果民主共和國，500法郎紙幣，金蘇卡大橋，由中國承建。

11. 卡達，10里亞爾紙幣，盧賽爾體育場，由中國承建。

12. 科威特，5第納爾紙幣，科威特中央銀行總部大樓，由中國承建。

13.塔吉克，200索莫尼紙幣，塔吉克斯坦國家圖書館，由中國承建。

報導稱，在華春瑩連發13張圖後，有網友留言說，「我向這些傑作致以尊敬」，也有網友為中國製造、中國排面點讚。

還有人以自問自答諷刺「某國」：「美國政府在阿富汗或伊拉克建造了多少所大學？答案是零。」

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#中國 #紙幣 #承建 #13 #華春瑩