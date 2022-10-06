金鐘視帝吳慷仁近期愛情、事業兩得意，除了與女星邵雨薇感情更加穩定外，今年也以電視劇《斯卡羅》再度入圍金鐘獎男配角獎，令粉絲們都替他開心。不過，近日忙著趕拍新戲的他，卻在5日於臉書上透露，中午在劇組吃飯時，突然感到「一陣電擊」後，便緊急被劇組送往醫院治療。

經常透過社群媒體與粉絲互動的吳慷仁，5日突然在臉書上貼文表示「原來被虎頭蜂親一下是這樣的感覺…類似突然被某人踹一腳後…接著再用220V的電…電了一下…然後就麻麻…疼疼的…馬上醫院報到」接著他解釋，當天因為實在太熱，中午在劇組吃飯時他便脫掉上衣，之後準備穿起衣服時，卻感覺到衣服裡有東西在跳躍，接著他就「啊~」的一聲，感覺到背部疼痛，收音師看到後就衝過來要他別輕舉妄動，擔心飛到他頭上的虎頭蜂會再螫其他部位，只能趕緊用其他物品將虎頭蜂掃掉，吳慷仁的背部也因此腫了一個大包，趕緊前往醫院治療。

而吳慷仁雖被突然的襲擊感到相當無奈，卻也不改幽默的個性表示「我如此幸運…有生之年難得來一下，還好只有一隻，不是一家人一起來」，部分網友看到後也忍不住歪樓「好羨慕那隻虎頭蜂」、「不是每個親親，都是美好的，祝早日康復」；而演藝圈好友林心如、王樂妍、閃亮亮等人也都跳出來關心，可見他的好人緣。