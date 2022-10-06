面對下周即將開放國門，總統蔡英文昨(5日)在臉書談到，這是全體國人一起團結防疫，守住台灣，「我們應該彼此肯定、互相鼓勵，而不是在選舉中做政治操作，這都無法抹滅防疫的辛勞，更無助於防疫工作」。對於此說法有不少人留言表達不滿，更有網友直接嗆「聽不下去」。

蔡英文在臉書表示，這兩年，疫情起起伏伏，但執政團隊都是戰戰兢兢、謹慎以對。即使5日確診數有升高，但政府已經做好準備，監控疫情狀況、掌握醫療量能，請大家安心。至於台灣的防疫成績，蔡表示，有很多國際友人紛紛來訪台灣，支持台灣，也肯定台灣的防疫成績。像是裴洛西議長就說，台灣防疫的成功，是全世界的模範。

對此，不少網友紛紛湧入蔡英文臉書貼文留言，有網友表示「政府不是都在忙選舉，有空控制疫情？」「可是日本不承認高端欸」、「這什麼平行時空，全世界哪個國家戶外還在強制戴口罩」、「初期很好現在倒數...」、「多體驗民間好嗎」、「成功的點是？」但也有網友認為防疫團隊讚，辛苦了。