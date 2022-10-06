佳世達(2352)近期股價突破周線，KD指標呈黃金交叉，公司9月合併營收196億元，月減1.7%，年減5.5%；第三季合併營收599億元，比去年同期增加27億元，年增5%，相較於往年第三季的旺季水準，仍創下同期新高紀錄。

在近期大環境通膨升溫消費力衰退等經濟挑戰下，佳世達合併營收仍維持高檔，主要是因為零件供應改善，網路通訊和商業工業用產品積極出貨，同時先前積極布局的醫療、智能方案等新事業需求也持續增溫。

佳世達累計前三季合併營收為1835億元，也較去年同期增加194億元，年成長12%。