貿聯-KY(3665)9月合併營業收入為1億5865萬4000美元(約新台幣49.43億元)，月增4.53%，儘管全球經濟籠罩在通膨升息、消費緊縮及匯率劇烈波動陰霾，貿聯-KY長期成長動能相關產業訂單穩定，貿聯-KY表示，希望以美元計價的第4季能夠有機會與第3季持平。

受惠於終端客戶需求穩定，貿聯-KY 9月合併營收為1億5865萬4000美元(約新台幣49.43億元，月增8.25%)，月增4.53%，年增85.62%；貿聯-KY表示，9月整體出貨量上升，主要是因長期動能持續增長，尤其是資本設備和高效能運算，以及歐洲廠區暑休結束且產能恢復正常；工業用的其他產品線也持續有穩健的表現。

就各產品線來看，工業用線束資本設備客戶的出貨量上升，整體的待完成訂單仍處高位；車用線束方面，儘管供應鏈問題持續存在，電動車客戶的出貨量仍有成長；電器線束部分高階客戶的出貨量上升；至於資訊科技與數據傳輸線束部分，周邊設備客戶的出貨量仍舊疲軟，但高效能運算客戶的出貨上升。

至於INBG工業應用事業群隨著歐洲暑休結束後產能恢復正常，出貨量有所回升，占總營收38%。

貿聯-KY第3季合併營收為4.77億美元(約新台幣144.64億元，季增3.59%)，與第2季相近，累計前9月合併營收13.7億美元(約新台幣401.4億元，年增94.73%)，年成長86.46%。

展望第4季，貿聯-KY表示，儘管通膨升息對電器及資訊周邊等消費性產品造成影響，但長期成長動能相關產業訂單穩定，希望以美元計價的第4季能夠有機會與第3季持平。