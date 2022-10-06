在林智堅因論文抄襲等爭議退選後，桃園市長選戰格外引發關注。國民黨前立委、敏盛醫療體系創辦人楊敏盛表示，國民黨候選人張善政民調之所以起不來，更有三到四成選民遲遲不表態，關鍵就在於現任桃園市長鄭文燦對藍營實在太有壓制力，很多人都覺得欠鄭人情故不願表態；但隨選舉愈接近，「鄭文燦因素」會往下掉，他認為張能勝選。

中廣董事長趙少康公布委託蓋洛普徵信於9月13日至20日所做民調，民進黨鄭運鵬24.77%領先，國民黨張善政21.38%居次，無黨籍的鄭寶清為4.49%墊底，但有36.50%民眾尚未決定為最大宗。

楊敏盛4日接受香港媒體《中評社》訪問，針對該份民調分析，張善政輸給鄭運鵬只是短暫，的確有很多人抱怨張不會選舉，但這也是張的優點，張是來做事不是來搞選舉的，張的好會愈來愈明顯，他相信桃園選民應有水準能判斷候選人的好壞，不會受選舉伎倆的影響。

至於張善政民調始終「高不起來」的原因，楊敏盛指出，關鍵就在這遲遲不表態的三成四選民，畢竟在鄭文燦執政的這8年裡，很多人都欠其人情，在人情壓力下至今不願表態。楊以自身的楊氏宗親會為例，理事長就坦言「有壓力不能動」，但其實大家內心想法都很清楚；鄭的確能發揮壓制藍營的影響力，但隨愈接近投票，「鄭文燦因素」也會下降，他審慎樂觀國民黨會贏得桃園市長。