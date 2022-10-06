小編今（6）日精選5件不可不知的國內外財經大事。不畏美國政府持續施壓增產的壓力，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）5日開會後宣布將每日原油產量大砍200萬桶，此為2020年4月疫情爆發初期以來最大減產幅度，目的在於支撐油價，有助油價重返100美元大關。對此，美國總統拜登抨擊OPEC +減產是「短視近利」的行為，認為是對俄羅斯讓步，將進一步傷害全球經濟。

【1】OPEC＋決議日減產石油200萬桶

OPEC+開會後決議每日減產200萬桶，此為2020年4月疫情爆發初期以來最大減產幅度，預計從11月開始實施。分析師認為，這顯示出OPEC+試圖拿回油市主導權並重新掌控市場。

消息發布後，國際油價劇烈震盪，先是漲近1％隨後反跌。紐約西德州原油11月期貨價5日盤中下跌0.5％，每桶報86.09美元。倫敦12月布蘭特期油小跌0.2％至91.58美元。

【2】加持半導體股 大摩：首選台積 未來1年漲6成

大摩認定2023年下半年半導體產業將迎來復甦周期，投資吸引力上升，而目前評價仍處於谷底，建議投資人逢低買入優質科技股，台積電是大摩首選，股價在未來一年有上漲六成的空間。

【3】三商壽被多家金控求親 有人曾出一股32元

離開金融業逾20年，三商美邦人壽首任也是新任董事長翁肇喜爆料，一直以來很多家金控都對三商壽有高度興趣，有一家甚至曾出價一股32元，但當時大股東認為至少40元以上再來談，所以一直未點頭嫁入金控。

【4】首次超越美元… 人民幣成俄羅斯外幣交易量第一大

在歐美國家制裁下，俄羅斯對外貿易結算加速去美元化，並向人民幣靠攏。據莫斯科交易所最新統計，10月3日起一連兩天，人民幣兌盧布交易量皆超越美元，躍居交易規模第一最大外幣。

【5】記憶體大廠SK海力士 明年設備支出傳砍八成

繼美光（Micron）、鎧俠（KIOXIA）將調整明年設備支出和產能後。外媒報導傳出，韓國記憶體大廠SK海力士也將調整明年設備支出，減幅可能將高達7～8成。業界解讀，隨著記憶體大廠開始調整明年位元產出率後，有助於記憶體價格加速落底。