大陸央視新聞用戶端6日報導，中國科學技術大學潘建偉團隊近日與上海技物所、新疆天文台等單位合作，首次在國際上實現百公里級的自由空間高精度時間頻率傳遞實驗，實驗結果有望對暗物質探測、物理學基本常數檢驗、相對論檢驗等基礎物理學研究，產生重要影響。該成果於北京時間5日晚間在國際學術期刊《自然》雜誌發表。

在科學領域，時間的測量精度已經步入10的負19次方量級，也就是百億年，誤差不到1秒。作為七大基本物理量之一的時間，是目前測量最精確的物理量。 有最精確的計時，還要有與之精度相匹配的時間傳遞技術，兩者同樣重要。

地面附近自由空間的環境複雜，大氣中的各種擾動和湍流、鏈路損耗、環境變化等等因素給自由空間中的長距離時頻傳遞帶來了極大困難。之前，自由空間中的光頻傳輸技術只能實現10公里量級的傳輸距離。

中國科學技術大學團隊向這一難題發起挑戰。在光源方面，研製出高功率高穩定度光梳，在光信號收發通道方面，研製出高穩定性且高效率的光收發望遠鏡系統，另外採用線性光學採樣的干涉測量方式實現高精度的時間測量。經過一系列技術攻關，終於在相隔113公里的新疆南山天文台和高崖子天文台之間實現了萬秒10的負19次方量級穩定度的時頻傳遞。

中國科學技術大學教授張強表示，把非常精密時間訊號，通過望遠鏡打到100公里以外另一個望遠鏡，這個訊號被望遠鏡接收之後，進行一些比較精密的時間探測，同時那邊同樣一個精密光源訊號也打過來，在這邊也做同樣精密探測，然後兩邊訊號再做對準校正。

時間的精確測量和傳遞，將使人們能夠對相對論原理、各種引力理論、暗物質模型等等基礎物理進行實驗檢驗。

同時這也和生活密切相關，例如，衛星的導航精度與計時精度緊密相關，要想定位更準確，比如精確到毫米以下，就需要更好的計時精度。在大地測量、地質勘探、雷達探測等等涉及社會民生的領域，精確的時間也都將發揮重要作用。

現在「秒」的定義是1967年確定的，經過幾十年的發展，國際計量組織計畫2026年討論「秒」定義的變更。

張強指出，它也證明將來放在衛星上，可以基於衛星來做這種洲際的時間比對。如果能夠實現洲際比對的話，就可以實現新一代的這個「秒」定義。