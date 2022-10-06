大陸最近進入十一長假，不少人都趁此機會返鄉探親或度假，早年被封為「香港第一美人」、「東方瑪麗蓮夢露」的鍾楚紅則無預警現身一處回收廠，據媒體報導，該回收廠名為「Mil Mill 喵坊」，是香港唯一的紙類、鋁箔紙盒回收廠，但近期地主宣布不續租給回收廠，Mil Mill 喵坊只能再營運半年，引來鍾楚紅到現場關心，網友也讚她人美心善。

根據香港媒體報導，回收廠「Mil Mill 喵坊」的租約即將到期，半年後香港當地的紙類、鋁箔紙盒的回收將何去何從，引來眾人關切，而鍾楚紅雖然息影多年，平時常關心環保議題，繼上次到木材廠後，這回又閃電出現在「Mil Mill 喵坊」，拜訪負責人葉文琪並試圖了解回收問題。

鍾楚紅受訪表示，負責人葉文琪謙虛自稱只是「在商言商」，「但它是本地唯一的回收廠，選擇回收價值低的紙包飲品盒，為香港舒緩廢物問題，履行社會責任的良心企業，就這理由已足以令香港政府支持，以及驕傲於香港人的靈活應變和在有限的資源下盡顯所長。」

鍾楚紅更透露，親自參觀後回收廠後，也學到不少紙類回收的知識和技術，而該回收廠不只有紙類回收的運行工作，更設立了教育展覽中心，希望將技術和環保概念傳承給下一代，讓鍾楚紅更感佩服，照片中可見鍾楚紅穿著綠色上衣，像是素顏及簡便的打扮得到網友不少好評，紛紛讚：「永遠的女神代表」、「應該60的人，哪裡老？狀態太好了」、「人美心更美」。