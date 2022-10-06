以色列前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在贖罪日猶太齋戒日期間感到不適後被送往醫院，目前已於社群網路上發文報平安。

綜合外媒6日報導，以色列公共廣播公司（Kan）說，72歲的尼坦雅胡在參加猶太教堂服務（synagogue services）時感到胸痛，被送往耶路撒冷的Shaare Zedek醫院。當地媒體援引醫院提供的信息表示，尼坦雅胡接受了一系列測試，顯示出一切正常，但晚間仍留院觀察中。

在以色列4年一次的第5屆全國選舉前不到一個月，尼坦雅胡就住院了，不過他在社群網站上的一份宣告中，他發文表示：「我感覺好多了，感謝大家的支持和愛。」

與前4屆選舉一樣，11月1日的選舉關鍵在於選民是否認為收到貪污指控而受到審判的尼坦雅胡是否適合領導國家，民意調查顯示，他的聯合黨（Likud party）暫時領先，但目前還不清楚其他盟黨是否會獲得足夠的席次，使他能夠在議會中組建多數聯合政府。贖罪日是猶太曆上的一年一度的贖罪日，以不斷的祈禱和25小時的齋戒聞名。