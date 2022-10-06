新疆官方天山網消息，10月5日晚，自治區人民政府新聞辦公室召開疫情防控工作新聞發布會稱，當前新疆全區疫情形勢複雜，部分涉疫地區反彈明顯，要舉全疆之力堅決果斷、快速高效處置疫情，把防外溢作為當前疫情防控的重中之重，同時啟用離疆人員電子證明，確保符合條件的申請人員安全有序離疆，各地要確定專人實行24小時全天候服務，督促出疆人員填寫並簽署《個人出疆疫情防控誠信承諾書》。

自治區衛生健康委副主任伊爾紮提·紮達表示，全區疫情形勢複雜，部分涉疫地區反彈明顯。要舉全疆之力堅決果斷、快速高效處置疫情。

自治區疾控中心首席專家倪明健分析，有四方面原因導致疫情反彈。新疆本輪疫情已經持續了兩個多月，根據感染者來源趨勢分析，導致疫情較大反彈，可能與多方面因素有關。

一是社區隱匿傳染源未能徹底清除，仍有一定數量的感染者以無症狀狀態存在，檢測發現之前已經開始傳播；也有個別居民逃避核酸檢測或冒用他人核酸檢測碼代人採樣，蓄積了一定風險；加上人員流動增加，加大了疫情傳播風險。

二是處於高風險崗位的一線工作人員長期作戰，暴露機會增加造成的感染；也有社區居民核酸採樣過程中相互聊天、紮堆，以及核酸採樣不規範操作、保供等環節出現疏漏等原因造成的傳播。

三是部分居民自我防護不到位，佩戴口罩不規範或在公共場所、人員聚集場所摘除口罩，沒有注意個人防護細節，與隱匿感染者發生交集導致感染並快速傳播。

四是各地復產復工後，工作或勞動場所人員聚集，也成為造成疫情反彈的風險因素。

伊爾紮提·紮達稱，自治區把防外溢作為當前疫情防控的重中之重，已在新疆政務服務健康碼頁面緊急開通了出疆申報功能，啟用離疆人員電子證明，確保符合條件的申請人員安全有序離疆。

無疫情的地（州、市）縣（市、區）人員，由個人提供7日內無高中低風險區旅居史承諾書，所在縣（市、區）疫情防控指揮部出具電子離疆證明，持48小時2次（每日1次，最後一次核酸採樣在出疆前24小時以內，火車、民航以發車、起飛時間為準）核酸檢測陰性證明和新疆政務健康碼綠碼，在離疆交通場站和公路卡口，由醫務人員對符合離疆條件人員再進行一次單人單管核酸檢測＋抗原檢測，憑陰性結果離疆。

各地要確定專人實行24小時全天候服務，督促出疆人員填寫並簽署《個人出疆疫情防控誠信承諾書》，並做好後續跟蹤指導和服務。