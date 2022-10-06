台灣登山好手曾格爾在今年7月完成無氧攀登K2高峰紀錄，她日前遭一名富商妻子指控，8月返國後在防疫期間與富商在飯店偷情，人妻向曾格爾提告侵害配偶權，求償200萬。人妻5日晚間在臉書發文痛批曾格爾把自己包裝成女性之光，卻用最物化女性的方式取得資源，「那一夜我一邊哭一邊截圖…竟然截了175張」。

全文如下：

那一夜我一邊哭一邊截圖……

竟然截了175張。

一個29歲的女性，為何會看上大她26歲的大叔？在只見過幾次面的狀況下是什麼樣的情誼？

我本來一直想不透這個情節。

曾格爾和我先生認識九個多月，大部份時間都在國外爬山，她在國內時間鮮少，兩人見面只有六次，三次都有其他朋友（其中兩次我也在，並且在我家），兩次他們單獨在餐廳，最後一次8/29泡湯共宿之旅讓我的家走上毀滅之路。

為了想進時尚圈，她曾經特地來向我請益，甚至積極表達要把經紀簽給我，她說她想紅，想要出席很多時尚活動，我也不吝嗇的給了她諸多建議。

她不是少不更事的女孩，不可能不知道和人夫要保持距離。

Messenger 上密密麻麻的聊天記錄，再穿插一些嗲聲嗲氣的語音訊息，訴說著募款和中國許可證取得的困難，分享她挑戰極限的心情和未來嚮往。我才發現原來爬山時訊號這麼好，時間這麼多，看來她一直被議論用商業攀登來爬八千尺以上高山所以比別人輕鬆，這個評論不是空穴來風。

認識我先生的人都知道，他熱心助人，她在訊息裡不斷請我先生幫忙募款，據我所知我先生和不少朋友已經捐款給她，款項不是匯到她在募資平台上的集氣計畫，而是匯到她國泰世華私人帳戶，甚至直接要求我先生給她170萬， 她就可以不用這麼累了。看似討論著個人未來發展前景的同時，她還主動穿插著「現在日本是不是開放的？到時候我們可以一起去」、「要不要去住日式套房泡湯」、「要不要去住三二日式」、「去三二的時候要不要去按摩」……等等親暱話語，每一句都是曾格爾主動開口邀約，讓我先生犯下全天下男人都會犯的錯，至今我都覺得這句話是男人的狗屁藉口。

我想通了，因為商業攀登需要很多錢，她看上的是財力和人脈，鎖定我先生之後，曾格爾以情色誘惑，只為了達成她的募款目標，讓她再去雇用很多雪巴幫她創造世界紀錄。

曾格爾把自己包裝成女性之光，卻用最物化女性的方式取得資源，甚至用盡心機直接對我侵門踏戶而來，她身上的金氏世界紀錄光環、法鼓山榮譽董事、台灣最年輕攀登K2女性、出書、接受媒體專訪的背後，到底還有多少不可告人的秘密？

曾格爾不當的行徑嚴重侵害我和我的家庭，此事所造成的傷害，不是只有我個人，還有我的孩子。我先生自制力不足，背叛了我們29年的感情，我能否原諒他，並和他一起修復我們一家人的幸福，現階段的我真的不知道。

也許有人覺得爬山創佳績就可以抹滅私德的重要，難道因為募款困難做什麼事都情有可原？也許有人把這事件當成只是大老婆告小三的吃瓜磕牙戲碼，也許有人認為這個時代個人性自主可以超越道德標竿？

但是錯了就是錯了，違法就是違法，我們的社會難道不該是非分明！？

我因此事件經歷了極度震驚、崩潰和心痛，但現在的我會想辦法堅強，依法捍衛我身為女人、人妻，母親，且身為人的權益，同時也為了捍衛我的家庭而努力。

我已對曾格爾提起「侵害配偶權」之訴訟，相關事證包括事後教唆串供的紀錄，已委請律師送交士林地方法院審理。

一直都很樂觀的我，近期時常陷入憂鬱，不自覺的淚流滿面。我知道這又是老天爺給我的另一個考驗，人生這條路永遠都有意想不到，雖然無奈，我會努力前行。