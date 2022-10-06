受疫情影響，為避免接觸感染，不少國家改用數位支付的消費方式，一名網友表示，台灣號稱是防疫模範生，但在路邊仍能看到一堆人用現金結帳，讓他很好奇，台灣為什麼這麼愛用現金支付。對此，網友表示，台灣的行動支付方式很多、整合度卻很低，若要停用現金，就必須下載多個App來因應不同店家，這樣不如統一用現金更方便。

一名網友昨在PTT上發文說，疫情之後，歐美國家紛紛大力推廣無接觸支付，不管是行動支付、電子支付或信用卡，支援這類型支付方式的店家比例大幅增加，有些國家甚至連路邊攤都可以刷卡，而且很多地方為了防疫甚至還拒收現金。

該網友表示，台灣號稱是「防疫模範生」，但在路上還是很常聽到「先生這邊找你5塊錢！」民眾的口袋裡面總會放著一堆零錢，彷彿是第三世界，讓他很好奇為什麼台灣人熱愛使用現金支付呢？除了方便老闆逃漏稅外，有沒有其他的原因？

貼文引起網友討論，不少人坦言偏好使用現金付錢，因為對於自己消費多少錢更有感，而且付現金也比較能夠殺價。另有網友點出關鍵原因「台灣數位支付整合度低」，數位支付的平台種類多元，但不是每間店都接受所有種類的數位支付，因此若真的要用，就必須下載一堆不同的App。「數位支付太多，每間店又不同」、「太多種數位支付方式，但又不能共用」、「行動支付不整合」、「不是每個地方都有機器支援」、「手機支付麻煩，掉了手機就變成廢物」。

不過，也有網友吐槽原PO說，台灣現在也蠻多地方可以用數位支付，像是超商、賣場、咖啡廳等，甚至也有路邊攤會擺上行動支付的條碼供客人掃碼支付。