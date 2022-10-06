民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文爭議，資策會5日表示可能對新竹市長參選人高虹安的論文採取法律行動，對此，高虹安反嗆資策會現在改口「絕對是政治力介入」。時常評論時事的藥師林士峰對此驚呼新竹市的水到底有多深，能夠讓整個執政黨都動起來，「這個查下去，恐怕會動搖黨本」。

資策會5日一改先前無侵權的說法，指高虹安論文引用該會報告逾8成，且沒註明出處，有侵犯著作權問題，後續將視與高協調的結果，若不成將採取訴訟。高虹安則反擊並表示，她的博士論文共113頁，對比她在資策會發表的期刊文章只有6頁，引用超過8成的說法，光用數學計算就知道絕非事實，更何況她就是文章的第一作者，直言此事是政治力介入。

林士峰5日連續在臉書發文提及此事，他質疑新竹市的水到底有多深，能夠讓整個執政黨都動起來。他呼籲想知道真相的新竹市民，一定要選高虹安，「這個查下去恐怕會動搖黨本」。

此外，林士峰認為，執政黨用了那麼大的力氣在吵和市政完全沒有關連性的高虹安論文，即使辛辛那提大學的學倫會說沒有問題，整個民進黨和媒體仍然撲天蓋地的想盡辦法要抹黑，反觀跟新竹市政息息相關的事，他們反而害怕討論。林士峰質疑，為什麼新竹棒球場趕著找總統啟用收割政積，卻造成球員受傷？為什麼一個人口和南桃園中壢區差不多的新竹市，會發動全黨用那麼大的力氣？每每看到高虹安遭撲天蓋地的攻擊時，他不禁感嘆「新竹市的水好深啊」。