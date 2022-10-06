近期汽車大廠陸續公布第三季銷量，整體汽車銷量或有增減，然在電動車方面，則皆交出不錯成績。包括Tesla、美國通用汽車(GM)、福特與電動車新創公司Rivian Automotive第三季電動車業績皆傳捷報，Tesla第三季交車量創新高，GM創下單季銷售新高紀錄，福特9月電動車銷量較去年同期猛增近兩倍，使該公司在電動車市場的市占率攀上7%，Rivian則是刷新季度產量紀錄。

台股主動及被動型智能車基金近期呈現反彈，包括日盛全球智能車基金、富邦未來車(00895)、中信綠能及電動車(00896)、永豐智能車供應鏈(00901)等。

比亞迪新能源乘用車9月狂賣20萬973輛，年增187%。電動車市場在目前總體經濟環境不佳環境下仍能逆勢成長，後市在各國政策積極扶持下，銷量佳績可望持續！

日盛全球智能車基金研究團隊表示，全球電動車新車型密集推出，輔以各國政策積極推動，根據Marklines與東吳證券預計2022年電動車全球銷量可望超越1000萬輛，同比增長63%，其中美國年度銷量可望超過110萬輛，年成長可達70%。2025年全球電動車銷量約2850萬輛，電動化率36.9%，長期電動化趨勢明確，中長期投資價值逐步浮現，建議可透過定期定額布局智能車基金，掌握相關產業長線商機。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，隨著政策端的刺激催化，中國中央地方新能源汽車消費支持政策的不斷推出，使得新能源汽車消費得以持續增長，9月新能源車零售預計58萬量，同比增長高達73.9%，根據乘聯會與研究機構預計中國2022年新能源汽車銷量有望超越600萬量，考慮到目前政策端推展仍在進行中，疊加下半年消費旺季，後端新能源汽車消費還有一段行情上升的機會，並帶動整個新能源汽車行業鏈的需求上升，建議把握參與第四季度電動車的機會。