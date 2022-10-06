ESG將改變股票評價的標準？富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷策略經理人克雷格·卡麥隆表示，脫碳(decarbonization)和去全球化(deglobalization)將是主導未來幾年的投資主題，從中發掘可以對氣候變遷有正面影響力且評價面被低估的機會。如果選擇不採取任何行動的投資人，將面臨錯失結構性產業變革機會，以及過度曝險於面臨碳稅等法令規範逆風的兩大風險。

克雷格·卡麥隆認為，根據高盛證券(2022/2/28)統計，企業的碳排放水準從低至高分成五個組別，其中碳排放最低的為第一組、碳排放最高的為第五組，2010~2015年第一組(低碳排放企業)的股票評價比第五組(高碳排放企業)的股票評價平均高出4.4%，2015~2019年平均溢價幅度上升至8.3%，2019~2021年平均溢價幅度來到15.3%，顯示碳排放議題影響的不僅是環境結果，而是已經反映在財務投資的結果，因為投資人願意給予低碳排放公司更高的評價。

克雷格·卡麥隆表示，隨著第三方機構如MSCI、Sustainalytics、碳揭露專案(CDP)和氣候相關財務揭露工作小組(TCFD)等敦促跟發展之下，過去十年對於公司在氣候變遷或永續議題的資訊揭露已有顯著改善。在投資流程中整合氣候變遷的方式眾多，其中同時結合財務報酬和影響力因子的做法是責任投資和永續投資。克雷格·卡麥隆指出，目前最常見的做法是責任投資中的正面篩選策略，尋找碳排放較低或是致力於淨零排放的公司，建議投資人可多留意永續投資中的氣候變遷主題式投資以發揮更大的影響力，因為除了正面篩選出碳排放較低的企業之外，氣候變遷的主題式投資是希望發掘出哪些公司的產品或服務能協助經濟活動或其他公司避免碳排放(avoided emission)，例如提供氣候變遷解決方案的公司，以及位於轉型期的公司，後者係指原本碳排放或資源強度位於中高水準，但公司在該產業中已扮演減少碳排放或減少資源強度的領導者，並透過與公司管理階層的參與來敦促更佳實踐。

克雷格·卡麥隆提醒，上述這些整合氣候變遷的投資策略會產生截然不同的投資標的和投資成果，沒有孰優孰劣之分，重點是投資人必須要正確了解自己投資的產品，避免認知錯誤。