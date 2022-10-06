Shocking moment of truth on Bloomberg when Professor Jeffrey Sachs says he believes the US was behind the Nord Stream pipelines destruction. The reporters start to lose it, of course. pic.twitter.com/CteWb7utcv — Sarah Abdallah (@sahouraxo) October 3, 2022

俄羅斯通往歐洲的主要天然氣輸送管道北溪一、二號受到人為破壞，西方政府、媒體及輿論紛紛認為兇手是俄羅斯，但美國著名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）受訪時卻認為，美國的嫌疑最大，然而此番言論與主流意見不同，薩克斯的談話馬上被主持人打斷，要求他提供證據為他的說法負責。

紐約郵報報導，哥倫比亞大學教授薩克斯經常就經濟與時事問題發表看法，此次接受彭博社訪問，暢聊北溪天然氣管道遭破壞一事，薩克斯認為美國的嫌疑最大，甚至有可能是美國與波蘭聯手發動的。

此言一出讓主持人基恩（Tom Keene）捏了把冷汗，馬上打斷薩克斯的談話並要求他提出證據，對此，薩克斯表示，首先，有雷達證據顯示，平常駐紮在波蘭Gdansk的美國直升機在波羅的海上空盤旋。

薩克斯接著說道，今年初拜登總統曾說過「我們將以某種方式終結北溪」等語。拜登在今年2月曾表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將終結俄羅斯與歐洲連通的北溪天然氣管道。

此外，薩克斯也說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在事件發生後指責俄羅斯將能源武器化，並稱該事故是一次「巨大的機會」可以一勞永逸地消除依賴對俄羅斯能源的機會。

美國政府的言論讓薩克斯認為兇手就是他們，並提出質疑，「如果你擔心重要的國際能源設施受到破壞的話，那樣的發言相當詭異。」儘管如此，薩克斯坦言自己的看法相當「逆風」並指責西方媒體的立場太過偏頗。

薩克斯表示，「西方不允許我說這些話，但事實是，當我與世界各地的人交流時，他們都認為是美國做的，即使線上有媒體認為兇手是美國，但最終都沒有曝光出來。」

在薩克斯提出質疑之際，德國宣布與丹麥、瑞典組成調查小組，並根據「歐盟法律」進行搜查，瑞典當局也決定封鎖爆炸發生的區域，以便保全證據，「現在處於初步調查的階段，無法評論現在的進度與狀況。」