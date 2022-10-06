俄羅斯通往歐洲的主要天然氣輸送管道北溪一、二號受到人為破壞，西方政府、媒體及輿論紛紛認為兇手是俄羅斯，但美國著名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）受訪時卻認為，美國的嫌疑最大，然而此番言論與主流意見不同，薩克斯的談話馬上被主持人打斷，要求他提供證據為他的說法負責。
紐約郵報報導，哥倫比亞大學教授薩克斯經常就經濟與時事問題發表看法，此次接受彭博社訪問，暢聊北溪天然氣管道遭破壞一事，薩克斯認為美國的嫌疑最大，甚至有可能是美國與波蘭聯手發動的。
此言一出讓主持人基恩（Tom Keene）捏了把冷汗，馬上打斷薩克斯的談話並要求他提出證據，對此，薩克斯表示，首先，有雷達證據顯示，平常駐紮在波蘭Gdansk的美國直升機在波羅的海上空盤旋。
薩克斯接著說道，今年初拜登總統曾說過「我們將以某種方式終結北溪」等語。拜登在今年2月曾表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將終結俄羅斯與歐洲連通的北溪天然氣管道。
此外，薩克斯也說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在事件發生後指責俄羅斯將能源武器化，並稱該事故是一次「巨大的機會」可以一勞永逸地消除依賴對俄羅斯能源的機會。
美國政府的言論讓薩克斯認為兇手就是他們，並提出質疑，「如果你擔心重要的國際能源設施受到破壞的話，那樣的發言相當詭異。」儘管如此，薩克斯坦言自己的看法相當「逆風」並指責西方媒體的立場太過偏頗。
薩克斯表示，「西方不允許我說這些話，但事實是，當我與世界各地的人交流時，他們都認為是美國做的，即使線上有媒體認為兇手是美國，但最終都沒有曝光出來。」
在薩克斯提出質疑之際，德國宣布與丹麥、瑞典組成調查小組，並根據「歐盟法律」進行搜查，瑞典當局也決定封鎖爆炸發生的區域，以便保全證據，「現在處於初步調查的階段，無法評論現在的進度與狀況。」
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