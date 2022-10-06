68歲的阿基師（鄭衍基）從熱門節目《型男大主廚》退役2年，在福容大飯店擔任廚藝總監，並且繼續從事料理教學，去年原打算走入菜市場開實境料理節目，無奈被疫情打亂計畫，目前除了規劃新節目、線上料理課程，更打算推出入行40年來，首次自創的品牌「基食堂」。

阿基師過去十多年錄節目時，都是早上先在輔仁大學教完課，再騎車到北市內湖三立電視台錄影直到凌晨，但因為年紀大了體力吃不消，另外也想多給年輕廚師舞台，於是決定請辭。不過他依然東奔西跑非常忙碌，平日除了要到3所學校教課，還得坐鎮台北福容大飯店，週末又要跑去淡水漁人碼頭店，可說是全年無休。

過去這幾年，沒有汽車駕照的阿基師，不管日曬雨淋都是騎機車，個性報喜不報憂的他，有幾次出車禍甚至肩膀脫臼，他也沒說，直到被經紀人看到他腳上包著紗布，眾人才知情，福容大飯店老闆曾想幫阿基師聘請司機，但阿基師還是覺得騎車方便而作罷。

已經離開主持15年的《型男大主廚》的阿基師，近期鮮少接業配，節目邀約全都婉拒，只因為想專心做主廚和教學工作。他預計在今年底將推出個人品牌「基食堂」，首賣商品包括4道年菜加1項甜品，並成立電商平台。忙碌的他也曾媒體問到打算何時退休？阿基師笑回：「會做到不能做，倒下去為止啊，還很久啦。」