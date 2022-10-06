國安局長陳明通6日赴立法院報告並備詢，面對媒體採訪詢問相關爭議，陳明通皆不發一語。（黃世麒攝）

面對媒體接連提問，陳明通都沉默沒有回應。（葉家瑋攝）

外交及國防委員會 | 國會頻道-立法院議事轉播

現任國安局長陳明通捲入前新竹市長林智堅論文抄襲案後，一直未公開現身，另在7月初以公款赴泰國觀光參訪被拍到，且當時正好是林智堅論文案爆發之際，各界質疑聲浪不斷。而陳今(6日)出席外交國防委員會做業務報告並備質詢，預料在野黨將圍攻相關爭議。然而，面對媒體接連提問，陳明通都沉默沒有回應。

立法院外交國防委員會今天邀請陳明通率相關情報機關首長，提出情報工作暨國安局業務報告，並備質詢。陳明通現身之後立即被大批媒體包圍，面對媒體接連提出有關「裴洛西訪台期間三度發聲明」、「台大為何沒有續聘」，甚至邀約立委們吃飯遭拒等問題，陳明通皆隻字未提，完全沒有回應。

本日會議邀情國安局長率法定相關情報機關首長提出國家情報工作等，循例依照法令全程採秘密報告，報告後接續詢答，詢答先秘密後公開。

身上背負論文門爭議的陳明通，日前又被爆7月初以公款赴泰國觀光參訪，當時國安局回應稱相關內容非事實，後來又有泰國人推特帳號在社群媒體上曝光一份包含陳明通入境泰國時間、下榻飯店的資訊，甚至連陳明通入境泰國時拍的照片都被流出。預料在野黨今將全力圍攻論文案的真相，同時對於國安漏洞疑慮的陳明通泰國行也會深入質詢。

另外，在今日備詢前，更傳出陳明通4日晚間原本約了外交國防委員會的朝野立委餐敘，卻遭到超過10名的立委拒絕。國安局則是回應「政府機關平日即與立法委員有所聯繫互動，此為推展業務常態性工作」。