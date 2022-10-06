一年一度的時尚盛會「巴黎時裝周」在近日盛大展開，各國明星及時尚圈人士紛紛聚集巴黎共襄盛舉，對於穿搭風格很有一套的台灣女星曾之喬，今年也受品牌邀情盛裝出席。當天她除了巧遇同樣來自台灣的莫莉外，還開心的與南韓女星潤娥合影，並公開在社群媒體上，而網友一看也忍不住大讚「台灣沒在輸」。

曾之喬5日於臉書粉絲團及IG上PO文，表示「我和潤娥說了一點點韓文打招呼，她馬上用中文回我，真是個美麗又親切的巨星小姐姐」興奮的與粉絲分享在秀場上巧遇南韓女神潤娥的奇妙經歷，也十分開心能在會場上與莫莉相見，一同參加品牌大秀。而在公開的一系列照片中，只見曾之喬穿著造型短版上衣搭配白色百褶裙，大方展現纖細蠻腰與長腿，走在巴黎街頭同樣引人側目。

網友看到曾之喬與潤娥的照片後，也忍不住大讚「我們台灣代表看起來也沒輸！」、「潤娥很漂亮，但站在喬喬旁就沒她的事了」、「喬喬跟潤娥都好美」、「兩位都好美」、「這畫面太美」、「兩大美女同框」、「雖然對方是韓星，但我還是覺得喬喬比她美多了」、「潤娥中文10級很強」、「怎麼都這麼美」、「喬喬真美，不輸給潤娥啊」獲得大批網友熱議。

事實上，曾之喬前幾日便曾在社群媒體上PO出多張旅遊照，當時的她穿著深V洋裝同框巴黎鐵塔，一樣辣到超過10萬人按讚。