鴻海(2317)今（6）日宣布與美國新創車廠INDIEV簽署合作備忘錄（MOU），鴻海美國俄亥俄州工廠團隊將協助INDIEV打造INDI One原型車，同時針對進一步的代工製造合約進行協商，將有助INDIEV向客戶交付車輛的時程邁進一大步。

對於此次合作，INDIEV創辦人兼執行長石海表示，INDI One是一款獨特車型，需要最高品質的汽車工藝及嚴格的消費電子製造和工程標準。此次與鴻海合作，在鴻海積極拓展電動車領域之際，意味INDI One駕駛者將能率先體驗到個人交通的未來創新。

鴻海產品長蕭才祐表示，在與INDIEV簽約後，將陸續展開更多在俄州製造電動車合作機會的探討。鴻海對俄州的同仁有信心，相信能打造出高品質的原型車，協助INDIEV於未來取得成功。

鴻海5月完成俄州廠房收購後，持續開展電動車製造業務，目前俄州廠電動皮卡產線已進入量產，曳引車產線預計明年首季展開生產，打造INDI One原型車將是鴻海在俄州最新的電動車業務。

INDIEV於2017年啟動INDI One開發，並於去年10月對外展示原型車，此次雙方簽署合作備忘錄，將有助於INDIEV向客戶交付車輛的時程邁進一大步。雙方現階段仍在討論進一步合作機會中，除了生產原型車外，其他合作內容細節將會在確認後適時對外公布。