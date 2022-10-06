工控產品訂單強勁，且美系電動車大廠新產品開始出貨，連接器廠詮欣(6205)營運可望自今年第4季好到明年，詮欣表示，今年第4季營運可望優於第3季，下半年毛利率及淨利率均可望優於上半年，今年獲利可望較去年倍數成長，並樂觀看待明年業績。

歷經苦蹲轉型寒窯多年，今年可說是詮欣脫胎換骨的一年，儘管今年全球俄烏戰爭、通膨升息及大陸限電疫情風控等黑天鵝滿天飛，詮欣因車用及工控佈局發效，且公司在第2季總體經濟急轉直下時，重新定調營運目標，進行產品組合調整、製程優化及提升高階產品產能，讓詮欣毛利率、淨利率及獲利在全球經濟不景氣中逆勢高成長，業績表現亮眼。

受惠於工控產品出貨暢旺，詮欣9月合併營收1.72億元，月增27.85%，年增38.37%，為今年4月以來新高，累計第3季合併營收為4.52億元，年增6.6%，累計前9月合併營收為13.99億元，年成長18.13%。

展望第4季，詮欣表示，美系電動車大廠新產品於第4季開始出貨，且工控產品訂單持續強勁，樂觀看待第4季營運，預估第4季會比第3季好，今年獲利可望較去年倍數成長，隨著車用及工控新產品出貨放量，明年獲利亦可望較今年大幅成長。