一名60多歲婦人肚子脹氣逾2周，症狀始終無法紓解，前往醫院檢查赫然發現「肚子裡都是氣」，經電腦斷層一照，約4公分大的腫瘤把小腸塞住，且已有肝臟等多個器官轉移，被醫師宣告腸癌末期。

肝膽腸胃科醫師葉秉威在《醫師好辣》節目中分享，該名婦人先到診所看診，一開始以為只是便秘，但吃了軟便劑又連吐5天，改口可能是腸胃炎，雖有服藥，症狀卻持續反覆，最後不得已，找上大醫院求助。

「她肚子很脹，輕拍就像打鼓一樣充滿氣體」，因聲音完全不對，葉秉威判斷是很典型的腸阻塞現象，一問才知道婦人已14天未排便。葉秉威警告，再這樣下去腸子會爆掉，必須立刻安排檢查。

經電腦斷層掃描，婦人的大、小腸交接處有一顆4公分大腫瘤，把小腸全部塞死，「更慘的是她檢查後發現肝臟到處都是腫瘤轉移，已經末期了」。

葉秉威提醒，脹氣不是一般人以為的那麼簡單，有時甚至是嚴重疾病的表徵。他指出，若脹氣伴隨持續性嘔吐、腹痛、黑血便、高燒，以及多天未排便等5現象，一定要趕快看醫生。