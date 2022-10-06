台南市政府警察局刑事警察大隊發揮創意，勤餘時間運用手機拍攝宣導短片。（南市刑大提供／張毓翎台南傳真）

南市刑大在未額外花費任何經費下，一手包攬策畫完成。（南市刑大提供／張毓翎台南傳真）

「海外求職淘金夢碎 悲慘遭遇引以為戒」宣導短片網址連結：https：／／fb.watch／fZaRp6rRAs／。（南市刑大提供／張毓翎台南傳真）

好省！南市刑大發揮創意 不花公帑用手機自製反詐短片

為了宣導反詐騙，台南市政府警察局刑事警察大隊發揮創意，勤餘時間運用手機拍攝「海外求職淘金夢碎 悲慘遭遇引以為戒」宣導短片，在未額外花費任何經費下，一手包攬策畫完成，連道具假髮都由女偵查佐用自己的真髮製作，希望藉由詼諧KUSO的方式，深植民眾反詐觀念，呼籲大家別再上當受騙。

刑大表示，這支影片由刑大偵查佐王志傑、潘靜鴛及警員陳薏云集思廣益寫劇本，利用3天勤餘自行拍攝剪緝完成本宣導短片，演員群部分，主角豬仔由刑大偵二隊代理隊長謝宗融扮演，壞人及被害人由科偵隊及預防組同仁扮演，從編劇、導演、錄影、剪輯不花公帑的創作片，道具用借的、假髮是用副導演潘靜鴛的真髮一根根編製而成。

刑大說，影片以出國打工淘金的角色出發，呈現近期常見「解除ATM分期付款」、「猜猜我是誰」、「交友投資詐騙」的詐騙類型，片尾跟風火紅影片「可不可以放進去一下下就好」橋段，提醒國人不要輕易相信出國高薪打工的誘惑，屆時慘遭拘禁、虐待、賣器官等下場，影片結局沒有答案，豬仔是否活著走出來？留給觀眾無限想像及討論空間。

若遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證。「海外求職淘金夢碎 悲慘遭遇引以為戒」宣導短片：https://fb.watch/fZaRp6rRAs/