新黨副主席李勝峯。（圖／本報系影音截圖）

距離九合一選舉投票日剩下不到2個月，總統蔡英文也不遺餘力為造勢活動站台，近期她出席民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競總成立大會，卻被同黨人士拍到2台超大讀稿機，全程照稿唸。新黨副主席李勝峯指出，此事的重點不在蔡用讀稿機，是她每句批評、究責彰化縣的言論都不是講錯話，而是早就準備好了，可見「其心可議」、「沒有讀稿機也是一樣的邪惡」。

李勝峯昨（5）日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉諷刺，他不會太苛求蔡英文「讀稿」的行為，因為一個人有一個人的本事，蔡的本事就是「選舉能騙到選票」、「讀稿機能夠展現她自己」，那也算是她的本事，所以用不用讀稿機真的不用太計較。

話鋒一轉，李勝峯強調，蔡英文在現場講了一段話，讓他非常不以為然。蔡以總統之尊批評彰化縣薪水過低，但全台各地薪水過低並非縣市長的責任，明明就是執政黨、總統、行政院長的責任，可見蔡在現場助選時，根本已經忘記自己把台灣搞成什麼樣子了。

李勝峯痛批，蔡英文會說出這種話，代表「沒有讀稿機也是一樣的邪惡」，有了讀稿機，也只不過是證明了，蔡所講的每一句話都不是講錯話，而是她老早就準備好的，證明她「其心可議」。李直言，全台不只彰化縣的薪水低，任何縣市薪水低都不該算在縣市首長的帳。李比喻，執政黨就像一間總公司，總公司把業務都搞爛、搞砸、搞丟了，卻不檢討自己而是去檢討分公司，這樣的總公司不可能還混得下去，早就關門了。