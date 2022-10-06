民眾到超市採買應注意日期、外包裝等細節，毒理學專家招名威表示，市售盒裝嫩豆腐屬於熟食，打開可直接食用，所以購買時要更注意外觀有無破損、內容物有沒有混濁，因為包裝不完全可能導致細菌孳長；因此當內容物發生混濁代表已孳生細菌，生菌數一定超標，絕對不要買。

招名威今（6）日於個人臉書指出，市售盒裝嫩豆腐的製造過程和一般傳統豆腐不同，嫩豆腐是將黃豆磨成豆漿後，將這些沒加熱過的生豆漿充填到盒子裡，再加入凝固劑定型，完成後加熱並放到冷藏保存，所以嫩豆腐是屬於熟食，打開後可直接食用，但購買時要注意幾個細節。

招名威表示，從冷藏櫃取出盒裝豆腐後，要確保外觀沒有破損，若包裝不完全，可能會有細菌、黴菌等外來物質跑進盒內，同時也要檢查內容物有沒有混濁，如果有代表已經有不少細菌孳生，生菌數一定超標，「不用懷疑，絕不要購買」。

招名威說，即使包裝完全，製作過程若發生問題，仍可能會有厭氧型細菌殘留，所以食用前能加熱完全最好。另外，腸胃功能較弱的人，吃生冷食品也可能導致腸胃不適，再加上豆腐富含蛋白質，對需要限制蛋白質攝取量的患者來說，都應避免過量。招名威也提醒，盒裝豆腐買回家後要注意保存，不然吃到腐壞不新鮮的豆腐，是會食物中毒的。