挑戰美聯打擊三冠王的最後機會，洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)今日卻沒有被安排在先發打線中，這也讓雙城內野手阿萊斯(Luis Arraez)安心許多，他今日出戰白襪只有1個打數，便把握機會擊出安打上壘，阿萊斯鞏固了打擊王寶座，也率領雙城在例行賽最終戰以10：1痛宰白襪。

賈吉昨天打下破美聯紀錄的單季第62發全壘打，為了備戰即將到來的季後賽，洋基選擇讓賈吉休兵，打擊率也確定趕不上阿萊斯，賈吉的三冠王美夢也被打碎，本季他以3成11打擊率、62支全壘打、131分打點坐收，拿下全壘打及打點雙冠王。

沒有負擔的阿萊斯今日擔綱雙城打線第1棒，首局他獲得保送上壘，隨後藉由桑契斯(Gary Sanchez)的三分砲回本壘得分，雙城單局攻下6分大局。2局上阿萊斯擔任該局首名打者又獲保送，桑契斯再用二壘安打將他送回，攻下雙城第7分。賽前連續8場比賽有安打，阿萊斯3局上打出二壘安打將紀錄延續，隨後也在該局被代跑換下，阿萊斯以3成16打擊率正式成為美聯打擊王。

¡LUIS ARRÁEZ ES CAMPEÓN BATE DE LA LIGA AMERICANA! 🏆



El venezolano de los Mellizos de Minnesota fue retirado del partido esta tarde ante los Medias Blancas de Chicago luego de conectar un hit con el cual aumentó su average a .316 puntos 👏🇻🇪pic.twitter.com/zvsZnlaWk1 — Meridiano (@MeridianoTV) October 5, 2022

阿萊斯成為雙城隊史第5位打擊王，加入卡魯(Rod Carew)、奧立佛(Tony Oliva)、茂爾(Joe Mauer)及帕基特(Kirby Puckett)的行列。而阿萊斯本賽季3成16打擊率，是自1968年名人堂傳奇卡爾雅澤姆斯基(Carl Yastrzemski)3成01後美聯打擊率最低的打擊王，本賽季全大聯盟也僅有2成43打擊率，也是自1968年後最低值，該賽季過後大聯盟為了改善投高打低的狀況，選擇降低了投手丘及擴大好球帶範圍。明年大聯盟也將實施禁止內野防守布陣，或許將增加打擊者做出有效攻擊的機率。