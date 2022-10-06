台灣登山好手曾格爾外型陽光甜美，計畫完成30歲前登頂14座8000公尺高峰的紀錄，被網友封為登山女神。最近卻被富商正宮發文批評與富商過從甚密，有意提告，昨(5日)曾格爾在臉書發聲明駁斥此事，並宣告也將提告，而曾格爾的父親也受訪，表示絕對相信女兒清白，認為應該是對方正宮想毀了他女兒。

據《自由時報》報導，曾格爾的父親曾國良過去曾以無黨籍身分參選苗栗縣長，過去則是長期在證券公司工作，對於女兒突然捲入緋聞，曾國良十分心疼女兒，更不平他平時引以為傲的女兒遭輿論欺負，他相信女兒絕對為人正派，並透過友人重申立場，「絕不是事實」。

曾國良指出，女兒曾格爾平時勤奮努力，對於涉及緋聞，60歲的他只有心疼二字，也力挺女兒訴諸法律討公道，「她在聲明中已具體交待了，富商老婆掌握了女兒的訊息，想要毀掉女兒，才會有這捏造的事。」

而人在尼泊爾的曾格爾，昨在臉書強調：「我是個以登山為志業的人，能夠走到這裡，衷心感謝各界的關心和支持。我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動」，並認為外界的紛紛擾擾到了山上和大自然間就什麼也不是，她會以實際作為回應是是非非，之後將交由法律還公道，未來將不再回應此事，感謝各位關心。