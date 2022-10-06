周三華爾街股市尾盤發動反攻，主要指數一陣急拉，但終場仍以小跌做收，道瓊指數收跌0.14%，盤中一度下挫430點。數據顯示美國勞動力需求強勁，意味著聯準會將在更長時間內維持較高利率。

不畏美國債息上揚，晶片股表現亮眼，費城半導體收漲近1%，台積電獲摩根士丹利列為投資首選，ADR勁揚2.29%。

ADP公布的就業報告顯示，美國民營企業雇主在9月擴大招聘，顯示聯準會為了對抗通膨不斷提高利率和收緊金融環境尚未能抑制勞動力需求。

供應管理協會（ISM）發布的9月服務業就業指數飆升，再度印證美國勞動力市場仍然強勁，儘管整體服務業溫和放緩。

根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，聯邦基金期貨市場顯示聯準會料將在11月初的會議上連續第四次升息75個基點。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）在接受媒體採訪時表示，通膨是大問題，聯準會將堅持到底。

標普500指數周一和周二累計大漲5.7%，因美國經濟數據轉弱、英國撼動市場的大減稅方案出現髮夾彎，以及澳洲央行意外只升息25個基點，帶動美國公債殖利率大幅回落。

惟周三美債殖利率再次飆升，10年期債息漲破3.7%，給股市帶來壓力，顯示有好有壞的數據，未能鞏固市場對於聯準會立場可能變得不那麼激進的預期。

標普500指數11大類股普遍下跌，能源股上漲2.06%，表現最佳，石油輸出國組織與其盟國（OPEC+）就新冠疫情爆發以來力道最大的減產行動達成協議，將進一步削減本就緊張的供應。

★主要指數

道瓊指數跌42.45點或0.14%，收30,273.87點。

標普500指數跌7.65點或0.20%，收3,783.28點。

那斯達克指數跌27.77點或0.25%，收11,148.64點。

費城半導體指數漲23.50點或0.94%，收2,523.61點。

★消息

有「小非農」之稱的ADP民間就業報告指出，美國9月民間就業人數新增20.8萬人，高於8月份的增加18.5萬人，並超出市場預期的新增20萬人。投資人將密切關注周五發布的非農就業報告。

ISM美國9月非製造業指數為56.7，較8月的56.9下滑，但高於市場預期。其中，聘僱分項指數從8月的50.2升高至53，創下6個月來新高。

舊金山聯準銀行總裁戴莉周三表示，聯準會絕對要把利率提高到限制性水準，並維持該利率水準一段時間，在降低通膨方面，聯準會將堅持到底。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）表示，很多人臆測一旦經濟活動放緩且通膨開始下滑，聯準會可能在2023年開始降息，但我會說「沒那麼快」。

美國10年期指標公債殖利率一度急升17.2個基點，報3.789%，對利率更敏感的2年期債息一度上揚10.7個基點，報4.204%。

合稱OPEC+的石油輸出國組織與俄羅斯等主要產油國周三達成協議，自11月起每日減產200萬桶原油。美國總統拜登批評此為短視近利之舉。周三紐約期油收漲1.43%，報每桶87.76美元，盤中一度上揚2.2%，報每桶88.42美元。布蘭特期油漲1.71%，收在每桶93.37美元。

美國各證交所成交量終計為104.3億股，過去20日均量為116.4億股。