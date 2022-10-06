★分析

投資人開始在看似已經超賣的市場上撿便宜，美股預期本益比來到15.9倍，較今年大跌前的約22倍下滑，並已跌至近歷史均值。CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，說到反攻，對我來說，這是一個有利的指標，顯示這次反彈很有機會成功。這也證實了投資人相信，操盤手也相信，這次的反彈還有更多空間。

BMO Wealth Management首席投資策略師Yung-Yu Ma表示，市場現在暫停一下，以思考過去兩天的漲勢能有多持久。市場正在評估聯準會要轉向鴿派確實需要很多時間。毫無疑問，JOLTS職缺數據確實極受歡迎，但就聯準會轉向溫和立場所需的要素而言，這只是冰山一角。某些現實正悄悄浮現，市場對於一個好數據的熱情將開始消退。第三季財報季即將到來，投資人希望這次的財報表現也能像第二季一樣穩住市場，甚至再次帶動市場強彈。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股（漲2.06%）、科技股（漲0.36%）和醫療股（漲0.33%）收高。OPEC+同意大規模減產再度推升油價，給能源股帶來提振。公用事業股跌2.25%，表現最疲弱，其次為房地產股跌1.90%。

那斯達克金龍中國指數收跌0.66%。

★重磅股

重量級科技股跌多漲少，蘋果漲0.21%，微軟漲0.13%，亞馬遜跌0.12%，Alphabet跌0.21%，特斯拉跌3.46%，Meta跌0.93%，網飛跌1.67%。

道瓊指數成分股方面，Nike漲2.78%，表現最佳；其次為 Visa A股漲1.09%。高盛跌1.86%，跌幅最大，其次為摩根大通跌1.23%。

主要晶片股方面，高通漲2.06%，表現最佳；其次為德州儀器漲1.60%，美光漲1.43%。恩智浦漲0.84%，輝達漲0.32%，超微漲0.06%，應用材料跌0.21%，英特爾跌0.22%。

★焦點股

美光漲1.43%，收在54.73美元。該記憶體晶片大廠宣布未來20年計畫在紐約上州地區投資高達1,000億美元建造新晶片廠，第一階段投資額為200億美元。這將是紐約州歷來規模最大的民間投資案，為該州創造約50,000個工作機會。該廠將於2024年開始動工，2025年投產。

台積電ADR漲2.29%，摩根士丹利發布報告，將這家全球最大晶圓代工廠列為其投資首選。大摩表示，半導體周期可望在2023年下半年展開復甦，現在可開始入手優質股票。5G通訊、人工智慧物聯網（AIoT）和電動車等長期發展趨勢並沒有改變，台積電將成為未來科技的推手。

推特漲多休息，終場收跌1.35%。前一日特斯拉執行長、全球首富馬斯克決定按原訂的440億美元價格收購推特，激勵推特周二股價飆漲逾22%。消息指出，馬斯克和推特最快可能在周三達成協議，結束法律戰。投資人對馬斯克收購推特可能對電動車事業造成的影響感到擔憂，特斯拉收跌3.46%。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信下跌。

台積電ADR漲2.29%，收74.48美元，換算台股價格為470.24元。

聯電ADR漲0.66%，收6.13美元，換算台股價格為38.7元。

日月光ADR漲0.55%，收5.46美元，換算台股價格為86.18元。

中華電信ADR跌1.16%，收35.08美元，換算台股價格為110.74元。