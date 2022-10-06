台股加權指數本周在美股多頭回神帶動下，站回5日及10日線；而新台幣匯價則在升破31.8關卡後，再測31.5元心理大關，早盤新台幣匯價升破31.5元關。台北外匯經紀公司新台幣匯價今早以31.55元開盤，升值1.8分，盤中觸及31.485元，升值8.3分。

匯銀認為，由於美國CPI年增率已連續數月超過8%，而8月CPI年增率為8.3%，高於市場預期，因此聯準會仍鷹派當道。根據聯準會9月最新的聯邦利率點點陣圖，明年利率可能會比今年再升兩碼，恐再刺激美元升值。另外，美國目前處於失業率低，疫情援助措施逐漸退場，財政刺激正在消退，貨幣政策還在緊縮，預期升息循環尚未終結，美元指數未有明顯反轉的跡象，短期內易升難貶。

據央行統計，美元指數9月升值3.14％下，各國貨幣都蒙受貶值壓力，包括英鎊貶值5.1%、加拿大幣貶值4.67%、澳幣貶值5.74%、日圓貶值4.24%、新幣下跌2.73%、人民幣貶值3.02%、台幣則貶值4.46%。

央行外匯局長蔡炯民強調，央行維持一貫想法，持續與廠商溝通，希望廠商可以分散結匯，希望廠商不管買賣匯都盡量分散、不要太過集中，尤其不要受到預期心理，加速結售或惜售，「分散一點，市場供需就平衡一點」。