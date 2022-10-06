今年冬天新冠和流感恐雙重夾擊，前台大感染科醫師林氏璧表示，大家從2020年開始防疫到現在，欠下了不少免疫債，因此呼籲過去2年沒打過流感疫苗的人快去打，而且流感和新冠不同，新冠多是老人容易重症，但流感是幼童和老人易重症，特別是4歲以下的小小孩要注意。

林氏璧昨在節目《下班瀚你聊》上分享，最近大家可能常常看到「免疫負債」這個詞語，簡單來說就是「我們欠了免疫的債」，因為從2020年新冠疫情爆發後，大家戴口罩、勤洗手、保持社交距離後，台灣幾乎沒有流感重症，流感消失了。

林氏璧表示，大家在防堵新冠肺炎的時候，也將一些R0值（基本傳染數）較低的呼吸道感染疾病防掉了，所以腸病毒消失了，流感也消失了，而在這2至3年間長大的小朋友，就好像是在溫室長大的，什麼病毒都沒接觸過，這樣反而不好，因為在孩子免疫系統成長的過程中，應要受到各種病毒感染，才能讓免疫系統可以練習。

林氏璧坦言，現在社會上有很多人，對於接下來這個冬天要流行的流感病毒，幾乎沒有抵抗力。而流感病毒和新冠肺炎不一樣，年紀小的幼童和老人特別容易重症，尤其是4歲以下的小小孩，所以呼籲這些人趕快打疫苗。

林氏璧說，流感疫苗和新冠疫苗不同，接種流感疫苗發生不良反應的機率遠小於新冠疫苗，幾乎不太會發生打完疫苗在家發燒2至3天的狀況。