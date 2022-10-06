日前烏克蘭軍官方推特帳號驚爆俄佔領城鎮Pisky-Radkivski的刑求室跟金牙，不禁讓人聯想起二戰的猶太集中營的慘狀，德國媒體現地採訪發現，這些金牙主人原來是當地唯一一名牙醫。

據德國媒體《畫報》（Bild）6日報導，在社群網路上廣為流傳，裝在盒子裡的金牙照片通過社群網路傳遍了全世界，引起了可怕的聯想。烏克蘭國防部在推特上表達了令人毛骨悚然的懷疑。一張照片顯示了一個裝滿牙冠的盒子，旁邊是一個防毒面具。「鎮Pisky-Radkivski的一個酷刑室。」並附上2張照片和貼文1個防毒面具，還有一整盒金牙冠。一個迷你納粹奧斯威辛集中營。

A torture chamber in Pisky-Radkivski. 2 photos. A gas mask that was put on the head of a victim who was covered with a smoldering rag and buried alive. And a box of gold dental crowns. A mini Auschwitz. How many more will be found in occupied Ukraine?

Photo @serhii_bolvinov pic.twitter.com/So4glJlt9N — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022

英國《每日電訊報》（Telegraph）等國際媒體迅速進行了報導，表示牙齒來自俄羅斯的酷刑室。

畫報記者走訪當地時，一名60歲牙醫謝爾蓋 (Sergey) 表示說：「這些牙齒看起來像是我收藏的那些，在這裡被洗劫一空的牙齒。」「我是這裡唯一的牙醫。所以如果他們在這裡被發現，他們一定是我的。」 醫生懷疑俄軍偷了這些牙齒，因為他們（俄軍）認為它們是真金（實際上是不銹鋼），並恐嚇烏克蘭人。」 「附近的居民向我報告說，俄羅斯人顯然用這個來嚇唬人，」。

Ukraine-Ministerium verbreitete das Foto - Stammen diese Goldzähne wirklich von Folter-Opfern? https://t.co/5SttuboIv4 — BILD (@BILD) October 5, 2022

當被問及牙冠是否可能來自死人時，牙醫說：「天哪，不！他們來自我多年來治療過的人。我拔掉了那些牙齒，因為它們很糟糕。」

醫生繼續告訴《圖片報》：「30年來，我拔掉了數萬顆牙齒，這只是其中的一小部分。有時我一天拔5到8顆牙齒，這就是我33年以來的實踐。」